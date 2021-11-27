В МЧС уточнили площадь пожара на заводе в Дзержинске

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Площадь возгорания на Заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске составляет 55 кв. м. Такие уточненные данные передала пресс-служба регионального ГУ МЧС. Ранее сообщалось, что площадь пожара на заводе достигает 900 кв. м.

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"900 [кв. м.] - это была площадь здания, было плотное задымление, и изначально, предварительно, руководители тушения пожара передавали такую площадь. Сейчас же, после ликвидации открытого горения, площадь была скорректирована. Площадь пожара [составляет] суммарно 55 кв. м", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным регионального ГУ МЧС, в 12:04 объявили ликвидацию открытого горения. Из соседнего здания эвакуировали 88 человек.