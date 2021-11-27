Власти Кузбасса возьмут на себя расходы по организации похорон погибших на "Листвяжной"

"На поверхность подняты шесть тел: три тела - это горноспасатели, и три тела шахтеров. Два тела шахтеров опознаны, мы знаем, кто это. Третье тело шахтера пока не опознано, потому что требуется проведения экспертизы. Сейчас совместно с родственниками определяются места (они все из разных городов), какое кладбище родственники хотят, в каком месте на кладбище они хотят похоронить, где хотят отпевать, где хотят прощаться, где потом будет накрыт стол. Всю организацию похорон мы берем на себя", - сказал Цивилев.

Сигнал о задымлении на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса поступил утром25 ноября, на место выехали горноспасатели и медики. По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находилось 285 горняков. Из шахты эвакуировали 239 человек. По последним данным, более 60 человек пострадали, 51 - погиб, в их числе пять горноспасателей.