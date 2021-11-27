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ЧП на шахте "Листвяжная"

Разведка и поиск людей на кузбасской шахте "Листвяжная" будут идти круглосуточно

Специалисты прошли 1 950 м горных выработок

КЕМЕРОВО, 27 ноября. /ТАСС/. Работы по разведке горных выработок и поиску возможных мест нахождения людей в кузбасской шахте "Листвяжная", где произошла авария, будут продолжаться круглосуточно. Об этом в субботу сообщил журналистам генеральный директор ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" МЧС России Николай Медведев.

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"В 14:20 (10:20 мск) в шахту были направлены три отделения. Из них два отделения - в резерв, одно отделение - в разведку. В настоящий момент отделение прошло 1 950 м горных выработок. В ходе разведки также будет произведен поиск и обнаружение возможных мест нахождения пострадавших. По итогам разведки будет разработан оперативный план на поиск и выдачу пострадавших, если позволит газовая атмосфера. <…> В случае обнаружения взрывоопасных атмосфер отделения будут возвращаться на подземную базу, и дальше разрабатываться маршруты, чтобы продолжать разведку. Работы будут вестись круглосуточно", - сказал Медведев.

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РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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