Разведка и поиск людей на кузбасской шахте "Листвяжная" будут идти круглосуточно

"В 14:20 (10:20 мск) в шахту были направлены три отделения. Из них два отделения - в резерв, одно отделение - в разведку. В настоящий момент отделение прошло 1 950 м горных выработок. В ходе разведки также будет произведен поиск и обнаружение возможных мест нахождения пострадавших. По итогам разведки будет разработан оперативный план на поиск и выдачу пострадавших, если позволит газовая атмосфера. <…> В случае обнаружения взрывоопасных атмосфер отделения будут возвращаться на подземную базу, и дальше разрабатываться маршруты, чтобы продолжать разведку. Работы будут вестись круглосуточно", - сказал Медведев.