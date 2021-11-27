{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧП на шахте "Листвяжная"

Родственники погибших на "Листвяжной" шахтеров жаловались на метан в выработках

Следственный комитет проводит проверку

ГРАМОТЕИНО /Кемеровская область/, 27 ноября. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подтвердил, что от родственников погибших при взрыве в шахте "Листвяжная" горняков поступали сообщения о наличии в выработках высокой концентрации взрывоопасного метана. Проверить, насколько обоснованы жалобы, должны следственные органы, заявил журналистам Цивилев.

На эту тему
Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Ранее источник ТАСС сообщал, что взрыв на "Листвяжной" мог произойти из-за внезапного выброса метана. Однако родственники погибших шахтеров, в том числе сами работающие на предприятии, рассказывали, что высокая концентрация взрывоопасного газа в шахте наблюдается давно, и горняки, находясь под землей, постоянно подвергались серьезной опасности. Ранее власти не комментировали подобные заявления шахтеров.

"Я подтверждаю слова о том, что родственники заявления такие [о высоком содержании метана в шахте] отдельные делали. Было или не было, соответствуют записи в журналах реальной обстановке или нет, должен разобраться Следственный комитет. Следственный комитет выполнит все необходимые действия. Все материалы мы ему передаем, мы всячески помогаем", - сказал Цивилев.

Он также добавил, что в целом вопросу безопасности на добывающих предприятиях уделяется большой внимание, а в Кузбассе соответствующий стандарт более жесткий, чем в других регионах России.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
Взрывы на заводе боеприпасов в Дзержинске
Пожар на заводе боеприпасов в Дзержинске потушили
Читать полностью