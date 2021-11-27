Одну из пострадавших в ЧП на заводе в Дзержинске перевели в ожоговый центр медуниверситета

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноября. /ТАСС/. Одну из пострадавших в результате пожара и взрыва на заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске доставят в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на региональный Минздрав.

Что известно о ЧП на заводе боеприпасов в Дзержинске

"По информации регионального Минздрава, одна из пострадавших в состоянии средней степени тяжести с ожогами доставлена в Ожоговый центр ПИМУ. У второй пострадавшей зафиксирован гипертонический криз, госпитализирована в больницу №7 Дзержинска", - говорится в сообщении.

В субботу на территории одного из цехов завода произошел взрыв, а затем пожар. В результате за медицинской помощью обратились два человека, жертв нет. По данным регионального ГУ МЧС, в 12:04 была объявлена ликвидация открытого горения. Площадь возгорания составляет 55 кв. м.