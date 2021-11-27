Подросток получил травму при обрушении стены дома в Саратове

ТАСС, 27 ноября. Следователи проводят проверку по факту травмирования 15-летнего юноши из-за обрушения стены жилого дома в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Саратовской области.

"Следственным отделом по Заводскому району Саратова следственного управления СК России по Саратовской области организована доследственная проверка по факту получения травм 15-летним юношей. По предварительным данным, 27 ноября на 6-й Нагорной улице несколько человек производили разбор нежилого частного домовладения. В ходе разбора конструкции дома произошло обрушение стены, придавившей 15-летнего юношу", - говорится в сообщении.

Очевидцы ЧП извлекли юношу из-под завала. Спасатели областной службы спасения оказали пострадавшему неотложную помощь и передали медикам, которые экстренно госпитализировали его.

Следователи осматривают место происшествия. Сейчас выполняется комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение, отметили в СК.