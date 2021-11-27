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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Тела пяти горняков подняли из шахты "Листвяжная"

Всего на поверхность уже подняли тела 11 человек, включая трех горноспасателей
© Максим Киселев/ТАСС

ТАСС, 27 ноября. Тела еще пяти погибших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе подняты на поверхность, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

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"В ходе проведения аварийно-спасательных работ в шахте "Листвяжная" горноспасателями обнаружены пять погибших шахтеров. Тела подняты на поверхность", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, после аварии на шахте в данный момент удалось поднять тела 11 погибших, включая трех горноспасателей. 

Авария на шахте произошла утром 25 ноября. По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находились 285 горняков. Из шахты были эвакуированы 239 человек. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. 

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РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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