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После ДТП в Великолукском районе Псковской области госпитализировали пять человек

По предварительной информации, среди пострадавших есть ребенок

ТАСС, 27 ноября. Пять человек госпитализированы в результате столкновения автомобилей в субботу в Великолукском районе Псковской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Авария произошла на 14-м км дороги Великие Луки - Невель: водитель автомобиля Citroen C3 выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с Opel Zafira. "В результате ДТП пять человек были госпитализированы для уточнения травм и диагнозов в Великолукскую межрайонную больницу", - сказала собеседница агентства.

По предварительным данным, среди госпитализированных есть ребенок.

"На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и отдела ГИБДД МО МВД РФ "Великолукский". Обстоятельства произошедшего выясняются", - добавили в пресс-службе.

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