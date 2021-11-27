В Абхазии задержали разыскиваемого по делу о двойном убийстве Гарри Авидзбу

СУХУМ, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники угрозыска МВД Абхазии задержали объявленного после двойного убийства в Сухуме в июле этого года в розыск Гарри Авидзбу. Об этом сообщила пресс-служба МВД Абхазии в субботу.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в Сухуме по ул. Сахарова сотрудниками Управления уголовного розыска МВД задержан и водворен в ИВС МВД гражданин Гарри Авидзба 1976 г. р., разыскиваемый с 20 июля 2021 года по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 217 УК Абхазии (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств)", - говорится в сообщении.

17 июля этого года в Новом микрорайоне Сухума в перестрелке погибли двое жителей города - Беслан Дзыба и Руслан Гудалия, еще один человек - Аслан Зухба - с ранениями был доставлен в республиканскую больницу, а позже водворен в ИВС. Также арестован Игорь Гудалия 1979 года рождения, Авидзба был объявлен в розыск.