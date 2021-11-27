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ЧП на шахте "Листвяжная"

Горноспасатели после взрыва вывели из шахты "Листвяжная" четырех горняков

По словам главы региона Сергея Цивилева, остальные выжившие выбрались из шахты самостоятельно или при помощи коллег

ТАСС, 27 ноября. Горноспасатели смогли вывести из шахты "Листвяжная", при взрыве в которой в четверг погиб 51 человек, четырех горняков. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

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"ВГСЧ [Военизированная горноспасательная часть] вывели четырех человек спасенных после того, как они прибыли. Остальные вышли самостоятельно и при помощи своих товарищей", - сказал он.

По словам Цивилева, власти региона намерены наградить шахтеров, которые проявили мужество во время ЧП и помогли другим горнякам. "Каждый, кто пошел помогать своему товарищу, - он герой, и наша задача выяснить про каждого. [Наградить], конечно, надо", - пояснил он.

Губернатор отметил, что на данный момент горноспасателями подняты тела восьми погибших шахтеров и трех спасателей.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичЧП на шахте "Листвяжная"
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