Горноспасатели после взрыва вывели из шахты "Листвяжная" четырех горняков

ТАСС, 27 ноября. Горноспасатели смогли вывести из шахты "Листвяжная", при взрыве в которой в четверг погиб 51 человек, четырех горняков. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"ВГСЧ [Военизированная горноспасательная часть] вывели четырех человек спасенных после того, как они прибыли. Остальные вышли самостоятельно и при помощи своих товарищей", - сказал он.

По словам Цивилева, власти региона намерены наградить шахтеров, которые проявили мужество во время ЧП и помогли другим горнякам. "Каждый, кто пошел помогать своему товарищу, - он герой, и наша задача выяснить про каждого. [Наградить], конечно, надо", - пояснил он.

Губернатор отметил, что на данный момент горноспасателями подняты тела восьми погибших шахтеров и трех спасателей.