Цивилев: концентрация окиси углерода в "Листвяжной" 25 ноября достигала критических 7%

ТАСС, 27 ноября. Концентрация окиси углерода в шахте "Листвяжная", где при взрыве погиб 51 человек, в несколько раз превысила допустимые значения в день трагедии и на одном из участков достигла 7%. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Одно из отделений продвинулось очень далеко, и они попали в очень сложную концентрацию окиси углерода. Предельно допустима концентрация 0,25%. Как мы потом обнаружили, в этом месте концентрация резко достигла 7%, и при 7% эта концентрация попадает даже через кожу и приводит к серьезным отравлениям человека", - сказал он.

Губернатор отметил, что сейчас ведутся выплаты семьям погибших и пострадавших от муниципалитета и региона, в понедельник будут начаты выплаты от компании. "Мы создали вместе с Красным Крестом счет, на который уже поступило первое пожертвование от Сбербанка - Сбербанк перевел 30 млн рублей. Эти деньги тоже пойдут на выплаты. Помимо выплат важно оказывать каждодневную помощь в решении самых насущных проблем, с которыми люди сталкиваются. Отдельное направление - это организация похорон, потому что первые тела уже выдаются и похороны начинаются", - сказал он.