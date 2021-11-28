Три человека погибли в ДТП с двумя автомобилями в Саратовской области

ТАСС, 28 ноября. В Саратовской области в воскресенье утром произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком. В результате ДТП три человека погибли и один госпитализирован. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД по региону.

ДТП произошло около 03:25 (02:25 мск). По предварительной информации, мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем BMW, не выбрал безопасную скорость движения. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью" под управлением водителя 1964 года рождения, который развозил хлебобулочную продукцию.

"В результате ДТП водитель BMW и два пассажира - мужчина 1993 года рождения и женщина 1990 года рождения - от полученных травм скончались на месте. Водитель "Газели" с травмами госпитализирован в лечебное учреждение", - отметили в пресс-службе.

ГИБДД Саратовской области информирует автомобилистов об ухудшении погодных условий. На территории региона туман, который осложняет видимость на дорогах, а также дождь, мокрый снег и гололедица.