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ЧП на шахте "Листвяжная"

Очевидец рассказал, что погибший на "Листвяжной" горный мастер спас около 10 коллег

Он погиб, отдав свой самоспасатель одному из горняков
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КЕМЕРОВО, 28 ноября. /ТАСС/. Горный мастер одного из участков шахты "Листвяжная" 48-летний Геннадий Белошкурский после взрыва в четверг спас не менее 10 своих коллег, приводя их в чувство и направляя к выходу. В субботу его тело было поднято на поверхность спасателями. Он погиб, отдав свой самоспасатель одному из горняков, сообщил ТАСС один из шахтеров "Листвяжной".

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"Гена после взрыва мог выйти вполне. Он увидел, что люди лежат, стал их тормошить, поднимать. И человек 10 в себя пришли и стали выбираться как-то вместе, а Гена не вышел. Там парень был, он недавно на шахте работал. У него то ли не было самоспасателя, то ли он потерял его. Ну, Гена отдал ему свой", - сказал собеседник агентства.

Шахтер предположил, что Белошкурский, организуя эвакуацию горняков, провел слишком много времени в выработке с высокой концентрацией окиси углерода, поэтому потерял сознание и не смог уйти сам. Как ранее сообщил журналистам глава региона Сергей Цивилев, его тело опознали сотрудники владеющей шахтой компании "СДС-Уголь" в числе пяти человек, поднятых горноспасателями на поверхность в субботу.

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РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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