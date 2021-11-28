Очевидец рассказал, что погибший на "Листвяжной" горный мастер спас около 10 коллег

КЕМЕРОВО, 28 ноября. /ТАСС/. Горный мастер одного из участков шахты "Листвяжная" 48-летний Геннадий Белошкурский после взрыва в четверг спас не менее 10 своих коллег, приводя их в чувство и направляя к выходу. В субботу его тело было поднято на поверхность спасателями. Он погиб, отдав свой самоспасатель одному из горняков, сообщил ТАСС один из шахтеров "Листвяжной".

"Гена после взрыва мог выйти вполне. Он увидел, что люди лежат, стал их тормошить, поднимать. И человек 10 в себя пришли и стали выбираться как-то вместе, а Гена не вышел. Там парень был, он недавно на шахте работал. У него то ли не было самоспасателя, то ли он потерял его. Ну, Гена отдал ему свой", - сказал собеседник агентства.

Шахтер предположил, что Белошкурский, организуя эвакуацию горняков, провел слишком много времени в выработке с высокой концентрацией окиси углерода, поэтому потерял сознание и не смог уйти сам. Как ранее сообщил журналистам глава региона Сергей Цивилев, его тело опознали сотрудники владеющей шахтой компании "СДС-Уголь" в числе пяти человек, поднятых горноспасателями на поверхность в субботу.