Общее число пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" составило 126

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Количество горноспасателей, пострадавших при проведении поисково-спасательных работ в шахте "Листвяжная", увеличилось до 22. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в медицинских службах.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Ранее сообщалось о 15 пострадавших горноспасателях. "Еще двое сотрудников госпитализированы. Всего пострадавших - 17 горноспасателей. У всех отравление окисью углерода", - сказал собеседник агентства.

О состоянии горноспасателя Александра Заковряшина

Состояние спасенного из шахты "Листвяжная" горноспасателя Александра Заковряшина улучшается. Динамика его состояния умеренно положительная, сообщил журналистам главный врач кемеровской клинической больницы скорой медицинской помощи Игорь Пачгин.

"На сегодня у нас в отделении находятся 13 пациентов, динамика 11 положительная. Вчера поступил еще один спасатель (Александр Заковряшин - прим. ТАСС). Динамика его умеренно положительная", - сказал он.

Заведующий отделением острых отравлений Константин Сиворнов отметил, что характер травм у всех поступивших одинаковый - токсическое воздействие. Двое из 13 пациентов находятся в тяжелом состоянии, однако ничего не угрожает их жизни. В понедельник планируется выписать девять пациентов.

В свою очередь, Александр Заковряшин сообщил журналистам, что готов вернуться к своей работе после выписки из больницы.

"Да, без проблем", - сказал Заковряшин, отвечая на вопрос о том, намерен ли продолжить работать горноспасателем.

Он пояснил журналистам, что смог выжить благодаря тому, что обнаружил поток воздуха, так называемую "свежую струю". Найдя ее, Заковряшин смог отлежаться, после чего поднялся и начал выбираться к выходу. Он также добавил, что, поскольку он врач, у него были с собой различные медикаменты. Но пользоваться ими, чтобы спасти себя, он не стал.

Заковряшин считался погибшим в числе других членов звена горноспасателей, не вышедших из шахты к середине дня 25 ноября, когда поисковая операция была приостановлена. Об обнаружении его живым стало известно около 11:00 мск 26 ноября.

Заковряшин - помощник командира взвода Новокузнецкого горноспасательного отряда, занимался оказанием медицинской помощи пострадавшим. Мужчина провел ночь в шахте, но сумел выбраться на поверхность и подать сигнал о помощи. Ему 51 год, на службе он с 2011 года.