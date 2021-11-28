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Многоквартирный дом загорелся в центре Нижнего Новгорода

Два человека пострадали
© Георгий Поветкин/ТАСС

ТАСС, 28 ноября. В воскресенье днем в многоквартирном доме в центре Нижнего Новгорода возник пожар. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 11:25 мск поступило сообщение о пожаре в трехэтажном двухподъездном многоквартирном жилом доме по адресу: Нижний Новгород, ул. Пискунова, 18а", - отметили в пресс-службе.

Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара № 2. Происходит задымление на втором и третьем этажах.

Дальнейшая информация уточняется. Данные о площади возгорания и пострадавших пока не сообщаются.

Как передает корреспондент ТАСС, движение на улице Пискунова перекрыто. На месте работают несколько пожарных расчетов, пожарная лестница, дежурят автомобили скорой помощи.

О пострадавших

Два человека пострадали при пожаре в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения региона.

"Двое пострадавших на пожаре находятся в тяжелом состоянии. С ожогами и отравлением продуктами горения госпитализированы в отделение реанимации Ожогового центра Университетской клиники ПИМУ [Приволжского исследовательского медицинского университета]", - сказали в министерстве.

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