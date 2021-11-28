Пассажирский самолет из Пунта-Кана с возможной неисправностью шасси сел в Шереметьево

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Самолет Boeing 777 из Пунта-Кана (Доминиканская республика) с возможной неисправностью шасси совершил посадку в Шереметьево, сообщили ТАСС в авиационных службах.

"Самолет совершил благополучную посадку. Причина неисправности устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что в аэропорт были направлены пожарные в связи с посадкой этого рейса.

Пресс-служба Шереметьево подтвердила, что самолет из Пунта-Кана с возможной неисправностью шасси совершил посадку.

"Рейс RL572 авиакомпании Royal Flight из Пунта-Кана в 12:33 мск благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. На данный момент обеспечиваются высадка пассажиров и послеполетные процедуры", - уточнили в пресс-службе аэропорта.

По данным источника агентства в авиационных службах, пострадавших в результате инцидента нет.