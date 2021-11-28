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Экс-главу управления единого заказчика Керчи задержали по подозрению во взятках

Источник рассказал, что, по версии силовых ведомств, должностное лицо на системной основе получало взятки за бездействие при приемке выполненных подрядчиками строительных работ

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Правоохранители задержали по подозрению в получении взяток бывшего начальника Управления единого заказчика администрации Керчи Сергея Органова. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник во властных структурах региона.

"Следственным отделом по Керчи ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю на основании результатов оперативно-разыскной деятельности службы в Керчи республиканскими УФСБ во взаимодействии с УЭБиПК МВД возбуждены уголовные дела в отношении недавно уволенного начальника управления администрации Керчи Сергея Органова, также занимавшего должность заместителя главы администрации, курирующего строительство на территории города в рамках федеральной целевой программы, а также за счет средств из резервного фонда президента России. Стоимость контрактов исчисляется миллиардами рублей", - сказал собеседник агентства, отметив, что Органов "был задержан ночью в воскресенье".

Источник уточнил, что, "по версии силовых ведомств, должностное лицо на системной основе получало взятки за бездействие при приемке выполненных подрядчиками строительных работ". "Полученное имущество в результате преступлений оформлял на родственников и близких, материальные ценности изъяты. Чиновник в своем окружении бравировал связями в правоохранительных органах разного уровня и считал, что его действия останутся безнаказанными", - отметил собеседник, уточнив, что дела возбуждены по статьям о подделке документов и взятках.

В конце июля этого года бывший глава администрации Керчи Сергей Бороздин подал в отставку по собственному желанию. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что уход Бороздина с должности главы администрации связан с состоянием его здоровья. 30 сентября депутаты городского совета единогласно утвердили в должности главы администрации города Святослава Брусакова, исполнявшего до этого обязанности мэра. В октябре источник сообщал, что в администрации Керчи проводятся следственные действия, но никто задержан не был. Позже действующего мэра вызвали в Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

Осенью в Крыму произошел ряд отставок руководящих чиновников. В частности, прекращены полномочия глав администраций Джанкоя и Судака. Свои посты покинули бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов, курировавший реализацию ФЦП, а также министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что кадровые изменения в правительстве Крыма пока не завершены.

Кабанов и Храмов помещены под домашний арест в качестве обвиняемых по делу о хищении более 57 млн рублей. По версии следствия, чиновники и генеральный директор подрядной организации Роман Журавлев при реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя совершили хищение посредством заведомо необоснованного завышения сметной стоимости строительно-монтажных работ. Дело связано с объектом, построенным для решения проблемы водообеспечения полуострова.

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