Экс-главу управления единого заказчика Керчи задержали по подозрению во взятках

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Правоохранители задержали по подозрению в получении взяток бывшего начальника Управления единого заказчика администрации Керчи Сергея Органова. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник во властных структурах региона.

"Следственным отделом по Керчи ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю на основании результатов оперативно-разыскной деятельности службы в Керчи республиканскими УФСБ во взаимодействии с УЭБиПК МВД возбуждены уголовные дела в отношении недавно уволенного начальника управления администрации Керчи Сергея Органова, также занимавшего должность заместителя главы администрации, курирующего строительство на территории города в рамках федеральной целевой программы, а также за счет средств из резервного фонда президента России. Стоимость контрактов исчисляется миллиардами рублей", - сказал собеседник агентства, отметив, что Органов "был задержан ночью в воскресенье".

Источник уточнил, что, "по версии силовых ведомств, должностное лицо на системной основе получало взятки за бездействие при приемке выполненных подрядчиками строительных работ". "Полученное имущество в результате преступлений оформлял на родственников и близких, материальные ценности изъяты. Чиновник в своем окружении бравировал связями в правоохранительных органах разного уровня и считал, что его действия останутся безнаказанными", - отметил собеседник, уточнив, что дела возбуждены по статьям о подделке документов и взятках.

В конце июля этого года бывший глава администрации Керчи Сергей Бороздин подал в отставку по собственному желанию. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что уход Бороздина с должности главы администрации связан с состоянием его здоровья. 30 сентября депутаты городского совета единогласно утвердили в должности главы администрации города Святослава Брусакова, исполнявшего до этого обязанности мэра. В октябре источник сообщал, что в администрации Керчи проводятся следственные действия, но никто задержан не был. Позже действующего мэра вызвали в Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

Осенью в Крыму произошел ряд отставок руководящих чиновников. В частности, прекращены полномочия глав администраций Джанкоя и Судака. Свои посты покинули бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов, курировавший реализацию ФЦП, а также министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что кадровые изменения в правительстве Крыма пока не завершены.

Кабанов и Храмов помещены под домашний арест в качестве обвиняемых по делу о хищении более 57 млн рублей. По версии следствия, чиновники и генеральный директор подрядной организации Роман Журавлев при реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя совершили хищение посредством заведомо необоснованного завышения сметной стоимости строительно-монтажных работ. Дело связано с объектом, построенным для решения проблемы водообеспечения полуострова.