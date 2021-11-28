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В Новосибирске умер третий человек, пострадавший от падения в яму с кипятком

Инцидент произошел утром 1 ноября

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Третий пострадавший в результате падения в яму с кипятком в новосибирском лицее №12 умер. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе "Сибирской генерирующей компании" (СГК).

"Сегодня скончался наш коллега, пострадавший в лицее №12. Скорбим, выражаем искренние соболезнования родным и близким", - сказали в пресс-службе.

Утром 1 ноября в подвале лицея в Центральном районе Новосибирска трое мужчин провалились в яму с кипятком. По сообщению СГК, два сотрудника компании и слесарь лицея проводили обследование теплового узла в образовательном учреждении, во время которого пол в подвале провалился. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии. О смерти одного человека стало известно 2 ноября, второй умер через неделю. Возбуждено уголовное дело о халатности.

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