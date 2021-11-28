В Самаре автобус врезался в столб

ТАСС, 28 ноября. Автобус с восемью пассажирами 28 ноября врезался в столб в Самаре, в результате двух человек доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Управления МВД по региону.

"Два пассажира автобуса (взрослые) доставлены в одну из городских больниц. Всего в салоне находилось восемь пассажиров", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что ДТП произошло 28 ноября около 15:10 (14:10 мск). "Водитель 1968 года рождения, управляя автобусом ЛИАЗ 67 маршрута, двигаясь по улице Коммунистической со стороны улицы Чкалова, <…> не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства в условиях снегопада, совершил наезд на препятствие", - добавила собеседница агентства.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сейчас в Самаре идет сильный мокрый снег.