Грузовик снес опорную конструкцию системы "Платон" на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль поднятым прицепом снес опорную конструкцию системы "Платон" в Левокумском округе Ставрополья. Об этом сообщили в воскресенье в краевом управлении ГИБДД.

"Автоавария произошла 28 ноября около 13:30 на 155-м км автодороги Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды. По неустановленным пока причинам во время движения грузового автомобиля "Камаз" произошло поднятие прицепа, который зацепил железобетонную конструкцию", - сообщается на странице управления в Instagram.

По данным краевого управления, автомобилем управлял 65-летний мужчина, его госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами (массой свыше 12 т) федеральным автодорогам, которую ввели на территории России с 15 ноября 2015 года.