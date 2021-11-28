По факту гибели рабочего при консервации скважины в Ростовской области возбудили дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Следователи устанавливают причины хлопка нефтепаров при проведении регламентных работ на скважине в Ростовской области, где погиб мужчина. По этому факту возбудили уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по Ростовской области.

"В Морозовском районе следователи устанавливают причины хлопка нефтепаров при регламентных работах на скважине, в ходе которого погиб мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 28 ноября недалеко от хутора Русско-Власовский Морозовского района при проведении работ по консервации скважины на зимний период произошел хлопок нефтепаров, в результате которого один человек погиб, еще двух человек госпитализировали. Уточняется, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления, проводится осмотр места происшествия, выполняются иные следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход расследования дела, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры. "Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. На место незамедлительно выехал прокурор района. По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.