Полицейские задержали несколько десятков болельщиков ЦСКА после матча с "Зенитом" в Москве

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали несколько десятков фанатов ЦСКА на стадионе "ВЭБ-Арена" после матча чемпионата России по футболу с петербургским "Зенитом". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"После игры полиция не выпускала всех болельщиков ЦСКА, которые располагались на трибуне за воротами хозяев поля (трибуна А) около 40 минут. После этого полицейские подогнали к трибуне несколько автобусов, отпустили всех женщин и детей, а вот мужчин начали досматривать и препровождать в свои автобусы. В настоящий момент задержаны порядка 30 человек", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил причину задержания.

Другой источник в правоохранительных органах отметил, что вероятной причиной действий полицейских стало фаер-шоу, которое устроили фанаты ЦСКА в конце матча. "В конце игры болельщики армейцев зажгли множество фаеров, устроив шоу из фейерверков. Возможно, это и стало причиной задержаний после матча", - сказал собеседник агентства.