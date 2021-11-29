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Болельщиков задержали после футбольного матча ЦСКА - "Зенит" в Москве

Их доставили в территориальные отделы полиции. По данным источника ТАСС, фанаты армейцев зажгли множество файеров, устроив шоу из фейерверков

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Полицейские доставили в территориальные отделы МВД несколько болельщиков после футбольного матча ЦСКА - "Зенит" на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве.

"Сотрудниками полиции после проведения на стадионе "ВЭБ-Арена" спортивного мероприятия за различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что часть задержанных доставлены в ОМВД по Головинскому району Москвы, часть - в ОМВД Войсковский. Пострадавших нет.

Вечером в воскресенье в конце футбольного матча ЦСКА - "Зенит" фанаты армейцев зажгли множество файеров, устроив шоу из фейерверков. Как сообщил источник ТАСС, задержаны около 30 фанатов ЦСКА.

В воскресенье ЦСКА на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:2.

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