В Якутии местного жителя обвиняют в незаконной добыче сибирского осетра

ЯКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Местный житель в Кобяйском районе Якутии обвиняется в незаконной добыче сибирского осетра с ущербом в 1,4 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Уголовное дело расследовалось органами дознания Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте.

"Якутская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с применением самоходного плавающего средства, запрещенных орудий, причинившая особо крупный ущерб")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 21 августа этого года обвиняемый на реке Лена на острове Ыстаннах Кобяйского района с использованием рыболовной сети на моторной лодке выловил девять сибирских осетров. Ущерб, причиненный окружающей среде, превысил 1,4 млн рублей. Уголовное дело направлено в Кобяйский районный суд для рассмотрения по существу.

Сибирский осетр - ценнейшая промысловая рыба водоемов Сибири. В XIX столетии в Байкале уловы осетра достигали 250-300 тонн, а в начале 40-х годов XX века - уже не более 20-22 тонн. Сокращение численности связано как с нерациональным промыслом, так и с многократным сокращением естественного воспроизводства, вызванного гидростроительством.