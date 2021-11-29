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В Окленде трое полицейских получили ранения при стрельбе

Офицеры были госпитализированы, их состояние медики считают стабильным, нападавший убит

СИДНЕЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Вооруженный мужчина был застрелен после того, как открыл огонь по полицейским и ранил троих стражей порядка на западе Окленда. Об этом в понедельник сообщает полиция страны.

Как сообщили в ведомстве, стражи порядка прибыли на место происшествия около 08:00 по местному времени (22:00 28 ноября мск) после сообщения о пожаре и звуках выстрелов в районе Глен-Иден, расположенном на западе Окленда. Офицеры вступили в переговоры с мужчиной, вооруженным огнестрельным оружием, однако он все равно "выстрелил в полицейских, которые открыли ответный огонь". "Напавшему на полицейских была оказана первая медицинская помощь, но мужчина скончался на месте происшествия. Два офицера получили ранения средней тяжести, а третий был ранен серьезно", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что раненные офицеры были госпитализированы, их состояние медики считают стабильным. Полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего.

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