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Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка

Он пробудет под стражей до 3 февраля

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября. /ТАСС/. Суд во Владивостоке продлил на два месяца арест экс-главы города Олега Гуменюка, которого обвиняют во взятке в размере почти 20 млн рублей, сообщил ТАСС в понедельник представитель Фрунзенского суда города.

Гуменюк обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, с 2019-го по 2021 год он регулярно получал взятки от руководства МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство при оказании ритуальных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей. В октябре суд заключил Гуменюка под стражу на два месяца.

"По ходатайству следователя суд продлил меру пресечения Гуменюка на два месяца до 3 февраля 2022 года", - сообщил собеседник.

Гуменюк стал исполняющим обязанности главы администрации Владивостока 22 декабря 2018 года, 28 марта 2019 года дума города избрала его на пост мэра. В мае 2021 года Гуменюк сообщил о решении уйти в отставку, дума Владивостока приняла решение о досрочном прекращении его полномочий по собственному желанию.

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