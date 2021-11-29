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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Почти 450 нарушений выявили на шахтах Кузбасса после аварии на "Листвяжной"

Всего Генпрокуратура и другие надзорные органы проверили деятельность 31 предприятия
© Максим Киселев/ТАСС

КЕМЕРОВО, 29 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ совместно с другими надзорными органами проверила 31 шахту в Кузбассе после аварии на "Листвяжной", где 25 ноября произошел взрыв, в результате которого погиб 51 человек. В ходе проверок выявлено почти 450 нарушений, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

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"С начала проверки выявлено 449 нарушений закона, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях. Выявлены нарушения в сфере промышленной безопасности, связанные с непроведением работ по модернизации систем позиционирования горнорабочих и транспорта, недокомплектом работников на участках, нефункционирующей системой доставки людей на участки, несоответствием схем выработки и другие. В сфере пожарной безопасности установлено необорудование путей эвакуации, несоответствие планов эвакуации, неисправность электропроводки и другие", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
ЧП на шахте "Листвяжная"
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