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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Режим ЧС ввели в Кемеровской области в связи со взрывом на шахте "Листвяжная"

Руководство работами по ликвидации последствий аварии осуществляет глава региона Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КЕМЕРОВО, 29 ноября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Кузбассе в связи с аварией на шахте "Листвяжная", где 25 ноября произошел взрыв, в результате которого погиб 51 человек.

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Соответствующее распоряжение губернатора Сергея Цивилева опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

"В связи с гибелью людей на ООО "Шахта "Листвяжная" ввести на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - "Чрезвычайная ситуация", - говорится в документе.

Руководство работами по ликвидации чрезвычайной ситуации глава региона оставил за собой. В данный момент губернатор находится на территории "Листвяжной". Уже несколько дней горноспасатели ведут на предприятии аварийные работы по снижению взрывоопасности выработок, чтобы получить возможность дойти до предполагаемого эпицентра взрыва и поднять на поверхность тела погибших, которые еще остаются в забое. По последним данным, пока подняты тела только 11 из 51 погибших.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичЧП на шахте "Листвяжная"
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