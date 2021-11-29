В Ленобласти произошел пожар после взрыва на фабрике по производству медицинских масок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание на фабрике нетканых материалов "Фанема" в поселке Коммунар Гатчинского района Ленинградской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Там действительно пожар, более точной информации дать пока не можем", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре Ленинградской области со ссылкой на МЧС уточнили, что взрыва на территории фабрики не было. Проводится проверка по факту пожара.

По данным администрации Ленобласти, пострадавших в результате пожара нет. В областном комитете по здравоохранению эти сведения подтвердили.

Фабрика "Фанема" занимается производством нетканных материалов, а также медицинских масок. Компания была создана в 1963 году как Антропшинская фабрика по переработке вторсырья на базе кожевенного завода и в настоящее время на фабрике работают двенадцать производственных линий различного назначения и около 200 человек.

За последние два года фабрика "Фанема" горела уже дважды. Крупный пожар был зафиксирован 5 мая 2020 года (площадь возгорания составила 1,1 тыс. квадратных метров, обрушилась кровля), а также 21 марта 2021 года, когда горели два рядом стоящих нежилых здания на общей площади 750 кв. м.