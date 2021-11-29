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ЧП на шахте "Листвяжная"
Обновлено 

Более 90 человек пострадали при аварии на шахте "Листвяжная"

Из них 35 являются горноспасателями
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КЕМЕРОВО, 29 ноября. /ТАСС/. Число пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области выросло до 92, 35 из них - горноспасатели, которые принимали участие в поисково-спасательной операции.

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Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"Всего госпитализированы 80 человек: 45 шахтеров и 35 горноспасателей. За сутки только число госпитализированных горноспасателей выросло на 18", - сказал собеседник агентства.

Еще 12 шахтерам была оказана амбулаторная помощь.

Таким образом, всего в результате аварии на шахте пострадали 92 человека.

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РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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