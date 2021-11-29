Число пострадавших при пожаре в ХМАО выросло до семи

ТАСС, 29 ноября. Число пострадавших при пожаре в жилом бараке Нефтеюганске выросло до семи человек, сообщили ТАСС в медицинских службах.

"По последним данным, при пожаре в Нефтеюганске пострадали семь человек. Четверо из них, включая двоих детей, госпитализированы. Еще трое находятся на амбулаторном лечении", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Пожар в двухэтажном бараке в Нефтеюганске вспыхнул 28 ноября . Его площадь составила 30 кв. м, он был потушен в течение часа. Региональная прокуратура начала проверку по факту возгорания.