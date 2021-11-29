В Севастополе вандалы изрисовали мемориал погибшим в Крымской войне английским воинам

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Вандалы изрисовали экстремистскими надписями и нецензурными словами мемориал погибшим в Крымской войне английским воинам в Севастополе, сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"В ходе мониторинга СМИ полуострова была выявлена информации о том, что неизвестные изрисовали экстремистскими надписями и нецензурными словами мемориал погибшим в Крымской войне английским воинам в районе поселка Дергачи города Севастополя: надписи появились как на самом обелиске, так и на стенах, ограждающих монумент. Также сообщается, что комплекс, которому почти 30 лет, продолжает разрушаться и без участия вандалов", - говорится в сообщении.

Cевастопольскому подразделению СК поручено принять комплекс мер, направленных на установление обстоятельств происшествия, и лиц, его совершивших. "Также будет дана оценка уполномоченным лицам и службам, ответственным за содержание комплекса. Ход проверки находится на контроле руководства Главного следственного управления СК России по Республики Крым и городу Севастополю", - сообщается в пресс-релизе.

Крымская война началась осенью 1853 года, а через год вооруженные силы коалиции Франции, Англии, Турции и Сардинии (Италии), обладая большим числом кораблей, блокировали у берегов Крымского полуострова русский флот. Осада Севастополя продолжалась 11 месяцев и унесла жизни более 150 тыс. человек. Бои за город во время Крымской войны принято называть Первой обороной Севастополя.

В Севастополе были обустроены кладбища, где захоронены иностранные солдаты и офицеры, погибшие во время Крымской войны - тогда российской армии противостояли силы союзников: Британии, Сардинии (современная Италия), Турции и Франции. В частности, в городе есть захоронения французов, и президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани, возглавлявший делегацию французских политиков во время визита в Крым, благодарил власти Севастополя за поддержание его в отличном состоянии.