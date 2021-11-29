Трое детей погибли при столкновении снегоуборочного поезда и легковушки на Алтае

БАРНАУЛ, 29 ноября. /ТАСС/. Трое детей погибли и еще два человека пострадали при столкновении снегоуборочного поезда и легкового автомобиля в Алтайском крае, сообщили ТАСС в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

"В понедельник в 08:45 (мск) на железнодорожном переезде, расположенном на участке Среднесибирская - Усть-Тальменская в Алтайском крае, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся снегоуборочным поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения. В результате ДТП пострадали пять человек, из них трое детей погибли на месте", - сказал собеседник агентства.

В компании уточнили, что переезд, где случилось ДТП, оборудован исправной светозвуковой сигнализацией. ЧП не привело к сходу подвижного состава и повреждению инфраструктуры. Западно-Сибирская железная дорога выразила соболезнования родным в связи с трагедией.

"Среди выживших - женщина и еще один ребенок", - подчеркнул собеседник.

По данным Главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю, на ликвидацию последствий ДТП привлекались 30 человек и 10 единиц техники.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что в автомобиле находились учительница и четверо ее учеников. Педагог везла детей в соседнее село на личном автомобиле из-за отмененных занятий.

"За рулем была педагог луговской школы. Она везла учеников в соседнее село на личном автомобиле из-за того, что два урока были отменены в школе, и дети освободились раньше", - сказал собеседник агентства.

По факту ДТП уже начала проверку региональная прокуратура. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь ведомства Мария Антошкина, прокуроры проверят соблюдение законодательства о дорожной деятельности в части содержания и эксплуатации автодороги, ведущей к переезду.

О состоянии пострадавших

Женщина и ребенок доставлены в Тальменскую центральную районную больницу. Их состояние оценивается как тяжелое, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава в понедельник.

"Ребенок и женщина доставлены в Тальменскую ЦРБ. Состояние госпитализированных пациентов оценивается как тяжелой степеней тяжести. В настоящий момент проводятся лечебно-диагностические мероприятия", - сказал собеседник агентства.