Гражданка КНР вплавь пересекла российско-китайскую границу ради трудоустройства

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Жительница Китая нарушила закон и вплавь пересекла российско-китайскую границу по реке Амур ради трудоустройства. Она приобрела билет на теплоход, а во время речной прогулки прыгнула в воду, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области.

"Прокуратура Благовещенска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летней гражданки КНР. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ ("Пересечение Государственной границы Российской Федерации без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации")", - говорится в сообщении.

Установлено, что жительница города Хэйхэ, который находится на границе с российским Благовещенском, приобрела билет на теплоход, а во время прогулки по реке визуально определила место максимального приближения к российскому берегу. Вечером того же дня она купила еще один билет на теплоход и в момент прохождения теплохода в ранее отмеченном месте спрыгнула в реку, после чего вплавь пересекла госграницу, проходящую по линии главного фарватера реки Амур. Женщина была задержана российскими пограничниками.

"Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Благовещенский городской суд. Уголовным кодексом РФ за указанное преступление предусмотрено до двух лет лишения свободы", - отметили в пресс-службе прокуратуры.