В МВД заявили, что стадион "ВЭБ-Арена" в Москве не соответствовал правилам безопасности

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Стадион "ВЭБ-Арена", где проходил матч ЦСКА - "Зенит", не соответствовал правилам безопасности. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-центре МВД России.

"Стадион, на котором проводился матч, не соответствовал требованиям, предъявляемым правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. В частности, не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики", - сказали в пресс-центре.

Полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча ЦСКА - "Зенит", прошедшего в воскресенье в Москве.

"Сотрудниками полиции в отношении граждан, доставленных в территориальные органы внутренних дел после завершения футбольного матча ЦСКА - "Зенит", составлен 51 протокол об административных правонарушениях", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что 25 протоколов составлены по ст. 20.31 КоАП РФ "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований", из них 14 - за использование пиротехнических изделий; 23 - по ст. 20.20 КоАП РФ "Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах", 2 - по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", 1 - по ст. 20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания".

Более 20 задержанным после матча ЦСКА - "Зенит" болельщикам грозит запрет на посещение футбольных матчей за нарушение правил поведения.

"Сотрудниками полиции в отношении граждан, доставленных в территориальные органы внутренних дел после завершения футбольного матча ЦСКА - "Зенит", составлено 25 протоколов по статье 20.31 КоАП РФ ("Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований"), из них 14 - за использование пиротехнических изделий", - сказали в МВД.

По данной статье болельщику может грозить штраф до 10 тыс. рублей с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от шести месяцев.

Встреча завершилась победой "Зенита" со счетом 2:0. Фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу в концовке матча. Как сообщил источник ТАСС, задержаны порядка 30 фанатов ЦСКА. Позже в полиции подтвердили задержание болельщиков, не уточнив их количество и причины.