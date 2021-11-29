Жителя Тюменской области оштрафовали за попытку сбыта почти 100 тыс. бутылок суррогата

ТЮМЕНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Жителя города Ялуторовска в Тюменской области оштрафовали на 700 тыс. рублей за попытку сбыта почти 100 тыс. бутылок контрафактного алкоголя на общую сумму более 18,5 млн рублей. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

"Житель Ялуторовска оштрафован на 700 тыс. рублей за покушение на сбыт более 98,9 тыс. бутылок контрафактного алкоголя. <...> Как следует из материалов уголовного дела, мужчина в период с февраля по июнь 2020 года приобрел с целью хранения и дальнейшего сбыта более 98,9 тыс. бутылок (банок) немаркированной алкогольной продукции (водки, коньяка, бренди) на общую сумму свыше 18,5 млн рублей. <...> Суд назначил подсудимому штраф в размере 700 тыс. рублей в доход государства", - говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-разыскных мероприятий изъяли контрафактную продукцию из незаконного оборота. По приговору суда изъятый контрафактный алкоголь уничтожат.