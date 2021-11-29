Житель Омска получил тюремный срок за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ

ОМСК, 29 ноября. /ТАСС/. Омский суд приговорил к 5,5 года колонии строгого режима жителя Омска, который пытался дать взятку в размере 300 тыс. рублей сотруднику ФСБ за покровительство в организации незаконной игорной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Суд назначил подсудимому наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей. Денежные средства в размере 300 тыс. рублей, переданные в качестве взятки, конфискованы в доход государства", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 1 февраля 2021 года осужденный в интересах неустановленного лица передал 300 тыс. рублей сотруднику ФСБ, которому предлагалось оказать покровительство в организации незаконного игорного бизнеса на территории Омска и предупреждать о запланированных рейдах по выявлению таких заведений. После передачи денег мужчина был задержан и обвинен в посредничестве во взяточничестве.