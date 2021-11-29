В Волгограде осудили газовщика, виновного в гибели девушки из-за взрыва газа в ее квартире

ВОЛГОГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Суд в Волгограде огласил приговор по уголовному делу о гибели 23-летней девушки в результате взрыва бытового газа в ее квартире - 42-летний специалист по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления одной из коммерческих организаций города осужден на три года колонии общего режима, сообщила в понедельник старший помощник руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.

"42-летний специалист по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления одной из коммерческих организаций города признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п."в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека"). <…> Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказала она.

ЧП произошло 27 октября 2020 года в одной из новостроек Кировского района Волгограда. Во время настройки системы газоснабжения и проверки исправности установленного в квартире оборудования произошел мощный хлопок, в результате которого 23-летняя хозяйка квартиры, работник ресурсоснабжающей организации и представитель обслуживающей компании получили ожоги лица, туловища и конечностей различной степени тяжести. Они были госпитализированы в лечебное учреждение, где несмотря на старания врачей спасти молодую женщину не удалось, спустя три недели от полученных травм она скончалась.

"В нарушение требований нормативной и технической документации слесарь, отсоединив газовую трубку от котла, стал осуществлять продувку газового стояка. В результате произошла утечка газовой смеси с последующим воспламенением", - сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.