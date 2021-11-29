В Краснодаре устранили аварию, оставившую без отопления более 17 тыс. человек

КРАСНОДАР, 29 ноября. /ТАСС/. Теплоснабжение более 17 тыс. жителей Краснодара, прерванное из-за аварии на тепловой магистрали, восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

В воскресенье авария на тепловой магистрали Краснодара привела к отключению отопления у более чем 17 тысяч жителей города. Подача теплоносителя была отключена в 134 многоквартирных домах и восьми социально значимых объектах, в них проживают 17 060 человек, в том числе 5 600 детей.

"Проблема ликвидирована, тепло и горячая вода в дома жителей поступают в полном объеме", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что замену поврежденного участка трубопровода проводила бригада АО "АТЭК" "Краснодартеплоэнерго".

По данным Краснодарского ЦГМС, 29 ноября в Краснодаре переменная облачность, ночью и вечером небольшой дождь, ветер южной четверти 6-11 м/с, временами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 8-10 градусов, днем - плюс 18-20 градусов.