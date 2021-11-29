Пьяный мужчина избил полицейского после задержания в вагоне метро в Москве

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Пьяный мужчина, задержанный за неадекватное поведение в вагоне поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, избил полицейского во время доставления в отдел полиции, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В полицию были переданы сведения о том, что в вагоне поезда, следовавшего от станции "Тульская" в сторону станции "Алтуфьево" Серпуховско-Тимирязевской линии, двое пьяных мужчин ведут себя неадекватно и пристают к пассажирам. "По прибытии поезда на станцию "Серпуховская" полицейские задержали двух граждан: 40-летнего жителя Подмосковья и 48-летнего уроженца Волгоградской области. При доставлении задержанных в служебное помещение мужчины оказали сопротивление, при этом один из них нанес полицейскому телесные повреждения. Сотруднику полиции была оказана медицинская помощь", - сказали в пресс-службе.

В отношении задержанных составлены административные материалы по ст. 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"). Кроме того, в отношении 40-летнего жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.