В Петербурге оштрафовали афганца, задержанного ФСБ за незаконный оборот шпионской техники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Суд в Петербурге оштрафовал на 80 тыс. рублей гражданина Афганистана за незаконный оборот специальных технических средств. Приспособления предназначались для негласного получения информации, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудниками УФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии России осуществлялось оперативное сопровождение уголовного дела, возбужденного следственным отделом по Адмиралтейскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по признакам ст. 138.1 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации")", - говорится в сообщении.

При участии сотрудников ОМОНа 25 марта был задержан гражданин Афганистана по фамилии Нуруллах, который, по данным следствия, был причастен к преступлению. При иностранце обнаружили изобличающие документы и предметы, все они были изъяты.

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга 29 ноября признал Нуруллаха виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 80 тыс. рублей штрафа.