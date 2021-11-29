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Два человека погибли в Красноярском крае при поисках четырех пропавших рыбаков

Еще четверо не выходят на связь

КРАСНОЯРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Двое мужчин погибли на севере Красноярского края при самостоятельных поисках четырех пропавших рыбаков, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.

Утром в дежурную часть отделения полиции отдела МВД России по Туруханскому району поступило сообщение от супруги одного из пропавших. Женщина рассказала, что утром 27 ноября ее муж вместе с тремя знакомыми отправился на снегоходах в избу, расположенную на расстоянии около 40 км от Игарки вверх по реке Енисей. Вернуться они должны были вечером 28 ноября. Мужчина в воскресенье позвонил жене и сообщил, что они возвращаются, но никто так и не вернулся.

"Семь человек отправились на поиски, двое из них утонули", - сообщили в главке полиции, добавив, что поиски вели друзья пропавших.

Телефоны четверых пропавших мужчин недоступны. К их поискам привлечена авиатехника. По данным Гидрометцентра, сейчас в Игарке температура воздуха минус 34 градуса. По данным синоптиков, во вторник температура воздуха поднимется до минус 19.

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