Уголовное дело возбудили по факту нападения на съемочную группу в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на съемочную группу красноярского телеканала ТВК. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины и 54-летней женщины - жителей города Красноярска. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенные с насилием над журналистом")", - сообщили в ведомстве.

По информации следствия, 24 октября съемочная группа новостей телеканала работала на перекрытом участке автодороги в Красноярске. В это время в объезд перекрытия проехал автомобиль. Увидев журналистов, мужчина и женщина вышли из автомобиля и потребовали прекратить съемку, а потом силой пытались воспрепятствовать работе журналистов.