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ЧП на шахте "Листвяжная"

В МЧС назвали создание безопасных условий для спасателей основной задачей на "Листвяжной"

Врио министра Александр Чуприян также сообщил, что усилия направлены на всестороннее обеспечение пострадавших и семей погибших

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Создание безопасных условий для работы спасателей в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области является основной задачей на данный момент.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС по итогам селекторного совещания, которое провел врио министра Александр Чуприян.

"Заседание началось с минуты молчания в память о погибших шахтерах и горноспасателях на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Сейчас основные усилия направлены на создание безопасных условий для проведения горноспасательных работ, а также на всестороннее обеспечение пострадавших и семей погибших", - отметили в министерстве.

Теги
РоссияЧуприян, Александр ПетровичЧП на шахте "Листвяжная"
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