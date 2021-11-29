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Главу нефтесервисной компании в Татарстане обвинили в неуплате налогов

По версии следствия, обвиняемый путем внесения в налоговые декларации ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 459 млн рублей

КАЗАНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Следователи в Татарстане предъявили обвинение 38-летнему генеральному директору ООО "Химбурсервис" в неуплате налогов на сумму почти полмиллиарда рублей. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

"Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан 38-летнему генеральному директору ООО "Химбурсервис" предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере")", - сообщили в СК.

По версии следствия, в период с 2016 по 2021 год обвиняемый путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 459 млн рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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