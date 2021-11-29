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Следователи начали проверку по факту смерти пятилетней девочки в Великом Устюге

По предварительной информации, у девочки выявлен менингит

ВОЛОГДА, 29 ноября. /ТАСС/. Пятилетняя девочка умерла в Великом Устюге, за несколько часов до смерти она была доставлена бригадой скорой помощи из дома в больницу. Следователи СК РФ по региону начали доследственную проверку, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Великоустюгским межрайонным следственным отделом СК РФ по Вологодской области проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка. 28 ноября 2021 года в медучреждении Великого Устюга скончалась девочка пяти лет. За несколько часов до смерти ребенка доставили врачи скорой медицинской помощи с места жительства в связи с ухудшением состояния здоровья", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе качество и своевременность оказанных ребенку медицинских услуг. Опрашиваются очевидцы. Изымается медицинская документация для проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщили в следственном управлении.

Как сообщил на своей странице "ВКонтакте" руководитель администрации Великоустюгского района Александр Кузьмин, по предварительной информации, "у девочки диагностирован менингит".

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