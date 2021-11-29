СМИ: в Амстердаме задержали двух человек, нарушивших карантин, чтобы улететь в Испанию

МАДРИД, 29 ноября. /ТАСС/. Подданный Испании и гражданка Португалии были задержаны в аэропорту Амстердама после того, как сбежали из отеля, где находились на карантине после возвращения из ЮАР. Об этом сообщило в понедельник агентство EFE .

По его информации, в гостинице задержанные находились в изоляции вместе с другими путешественниками, которые вернулись из ЮАР. Ранее у 13 пассажиров, прибывших в Нидерланды из Африки, был выявлен омикрон-штамм коронавируса. Нарушившие карантин намеревались покинуть страну на самолете, чтобы долететь до Испании.

Речь идет о 30-летнем мужчине и 28-летней женщине. Воздушное судно должно было вылететь в пиренейское королевство в воскресенье вечером. Они были задержаны, когда уже находились в самолете. За нарушение карантина им может грозить штраф или тюремное заключение. У одного из арестованных ранее был диагностирован COVID-19, как и у шестидесяти других пассажиров, которые прибыли двумя рейсами из ЮАР.

ВОЗ обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". По данным организации, данный вариант обладает повышенной способностью к распространению. Штамм уже был выявлен в других европейских странах, в частности в Бельгии, Германии и Италии.