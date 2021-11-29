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ДНК вируса АЧС выявили в пельменях в Курской области

Зараженную продукцию сожгли

КУРСК, 29 ноября. /ТАСС/. ДНК вируса африканской чумы свиней выявили в двух пробах пельменей филиала АО "Торговый дом "Русский холод" в Курской области, сообщил в понедельник на оперативном совещании администрации региона замгубернатора области Сергей Стародубцев.

"При исследовании двух проб полуфабрикатов свиных замороженных, принадлежащих курскому филиалу АО "Торговый дом "Русский холод", в пробах пельменей обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней, продукция уничтожена путем сжигания", - сказал Стародубцев.

По словам заместителя губернатора области, при проведении анализа оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов на животноводческую продукцию в системе "Меркурий" выявлены факты нарушений в их гашении в шести хозяйствующих субъектах, которые осуществляют свою деятельность на территории курской области.
"По выявленным фактам проинформирован Россельхознадзор для принятия соответствующих мер", - добавил Стародубцев.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.

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