ДНК вируса АЧС выявили в пельменях в Курской области

КУРСК, 29 ноября. /ТАСС/. ДНК вируса африканской чумы свиней выявили в двух пробах пельменей филиала АО "Торговый дом "Русский холод" в Курской области, сообщил в понедельник на оперативном совещании администрации региона замгубернатора области Сергей Стародубцев.

"При исследовании двух проб полуфабрикатов свиных замороженных, принадлежащих курскому филиалу АО "Торговый дом "Русский холод", в пробах пельменей обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней, продукция уничтожена путем сжигания", - сказал Стародубцев.

По словам заместителя губернатора области, при проведении анализа оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов на животноводческую продукцию в системе "Меркурий" выявлены факты нарушений в их гашении в шести хозяйствующих субъектах, которые осуществляют свою деятельность на территории курской области.

"По выявленным фактам проинформирован Россельхознадзор для принятия соответствующих мер", - добавил Стародубцев.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.