Защита организатора восхождения на Эльбрус подала апелляцию на продление ареста

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Сторона защиты арестованного в сентября организатора восхождения на Эльбрус Дениса Алимова обжаловала решение суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу на месяц. Об этом в понедельник сообщил ТАСС его адвокат Алексей Прокофьев.

"Нальчикский городской суд 18 ноября продлил на один месяц срок заключения под стражей - до 23 декабря. <...> На это решение мы подали в настоящее время апелляцию", - сказал он.

28 сентября Нальчикский городской суд избрал Алимову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 28 дней - по 26 ноября включительно. Сторона защиты обжаловала решение суда, и срок изменили до 23 ноября, пояснил адвокат.

Ранее в следственном управлении СК России по Кабардино-Балкарии сообщили, что во время допроса у следователя организатор восхождения написал явку с повинной и дал подробные признательные показания. Следователь принял решение о задержании подозреваемого.

Алимова задержали в рамках расследования уголовного дела о гибели альпинистов на Эльбрусе, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5,4 тыс. м на Эльбрусе, из-за непогоды запросила помощи у спасателей вечером 23 сентября. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Альпинисты заранее зарегистрировали маршрут в МЧС России. В ходе поисково-спасательной операции удалось найти и передать медикам 14 человек, 11 из них госпитализировали. Пять человек погибли.