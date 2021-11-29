Гособвинение попросило приговорить экс-схимонаха Сергия к четырем годам колонии

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Гособвинение в понедельник попросило суд приговорить к четырем годам колонии бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов). Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Измайловского суда Москвы.

Что известно об арестованном экс-схимонахе, который полгода удерживал монастырь на Урале

"Государственный обвинитель в своих прениях по уголовному делу в отношении Романова Николая Васильевича просил признать подсудимого виновным по ч. 1 ст. 330, ч. 3 ст. 148, п. п. "в", "д" ч. 3 ст. 110.1 УК РФ и назначить окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.

В своих показаниях суду ранее Сергий отказался признать вину.

Рассмотрение дела в отношении экс-схиигумена проходит в Измайловском суде Москвы, оно закрыто для публики режиме в связи с карантинными мерами.

Согласно материалам дела, несмотря на отлучение от церкви, обвиняемый незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, "в дальнейшем публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству". Также он опубликовал в интернете видео с призывами к самоубийству под видом религиозной идеологии христианства.

По данным СК, ранее фигурант был осужден за убийство и разбойное нападение на 13 лет лишения свободы, после отбывания наказания вышел на свободу в конце 1990-х годов.